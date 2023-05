Die magischen Sterne dieser Nacht haben einen direkten Einfluss auf Ihr Leben. Spüren Sie das? Sie müssen erfüllt sein von Zuversicht, innerer Begeisterung. Glauben Sie an Ihre Gefühle, kleben Sie nicht an Ihrem gewohnten praktischen Denken fest.

Wie das Wunder geschieht: Es hängt an Ihnen, lassen Sie das Wunder zu. Klingt komisch? Aber so ist es, Sie müssen sich ganz konkret vorstellen, was geschieht, wenn Ihr Wunsch in Erfüllung geht. Wie leben Sie, wo leben Sie, was hat sich verändert? So, und jetzt schicken Sie diese Vorstellung Ihrer neuen Traumwelt in den Silvester-Himmel. Sie spüren, das alles ganz leicht wird, was Ihnen vorher sehr schwierig erschien.

Was der Wunsch verändert: Sie ruhen in sich. Ihre Existenz ist gesichert. Sie verwirklichen Ihre verborgenen kreativen Talente, Sie lieben, das was Sie tun. Ist das so? Dann sind Sie auf dem richtigen Weg, der Ihren Wunsch erfüllt.

