Sie stürmen durch das Leben, nehmen auf nichts und niemand Rücksicht. Besonders jetzt mit der Venus und dem Mars im eigenen Sternzeichen – und der Sonne im Sextil zu Ihnen. Was Sie mit einem tiefen ungebrochenen Selbstvertrauen erfüllen wird, aber gleichzeitig auch gewisse Fehler betont.

Ihr Karma, das Sie behindert: Sie sind ein Kämpfer, Sie mussten sich in vorigen Leben gegen Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Angriffen von vielen Seiten durchsetzen. Das hat Sie geprägt. Deshalb gehen Sie vor allem von sich selbst aus, von Ihren Erwartungen, Ihren Bedürfnissen, Ihren Interessen. Und Sie hören nicht zu, hören auf keinen vernünftigen Rat. Was oft zur Folge hat, dass Sie sich an die falschen Menschen binden, den falschen Freunden, falschen Kollegen, manchmal auch Partner vertrauen. Aber auch, dass Sie sich in zu hohe Ziele, zu hohe Erwartungen verbeißen. Sie müssen lernen, zuzuhören. Und vor allem maßvoll vorzugehen, Ihre Gegner und Konkurrenten richtig einzuschätzen. Die Sterne werden Ihnen helfen, die richtige Taktik zu entwickeln. Hören Sie auf Ihre Gefühle.

