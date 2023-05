Mit der magischen Venus und dem Mars im eigenen Sternzeichen erleben Sie den einmaligen Glücksmoment. Die spontane Liebe, das berauschende Abenteuer – Sie gewinnen einen Menschen mit Ihrer entwaffnend direkten Art, Ihrem impulsiven Wesen, das alle Widerstände bricht. Sie werden sich verlieben, vielleicht auch gegen jegliche Vernunft. Aber dieser Augenblick voller Magie, dieser Moment des einmaligen Liebeszaubers lässt Sie nicht in etwas verrennen, was Sie später bereuen könnten. Holen Sie die stärksten Energien von Venus mit einem Ritual in Ihr Leben: Einfach in der Stille sich ganz auf Ihre Gefühle konzentrieren. Die innere Stimme wird Ihnen sagen, was Sie tun müssen.

