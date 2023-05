Eine starke Sehnsucht nach körperlicher Nähe erfasst Sie unter dem Druck von Merkur im fesselnden Quadrat zu Ihnen. Vielleicht vermissen Sie Wärme, Nähe in der Beziehung zum geliebten Menschen, den Sie aber gleichzeitig mit Ihrer erotischen Anziehungskraft verzaubern. Ihre Chance, auch wenn Ihre Gefühle viel tiefer gehen und Sie von einem starken Gemeinschaftsgeist in der Partnerschaft träumen, auf den Verlass ist. Ein kleines Ritual wird die Wunschkraft Ihres Liebeszaubers verstärken und Sie kleinliche Eifersucht überwinden lassen: Zünden Sie eine Kerze an, legen Sie auf einen Tisch Fotos oder Dinge aus dem Leben Ihres Liebsten. Schicken Sie ihm Ihre Wünsche und Ihre intensivsten Gedanken.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier

Lesen Sie hier auch Ihr aktuelles Tageshoroskop