Wie reagiert die Jungfrau auf Mondpausen und wie kann sie sich helfen?

Wenn der Mond uns alleine lässt, sind Sie als Jungfrau nicht gut drauf. Sie sind dann sehr intolerant. Sie mögen sich selbst nicht mehr, nörgeln viel herum und sind eher abweisend.

Gefahr: Sie können keine Gefühle mehr ausdrücken, auch wenn Ihnen danach ist. Sie wirken jetzt sehr kalt und unnahbar auf Ihre Mitmenschen. Was Ihnen jetzt hilft: Reden Sie über sich, vertrauen Sie sich an. Zeigen Sie, dass Sie sich öffnen können und lassen Sie die Negativität nicht so sehr an sich heran.

Zum Weiterlesen: