Wochenhoroskop der April-Sterne: 4 Tage Chancen, 3 Tage Gefahr

Betrachten wir diese verrückte Sternenwoche vom 8. bis 14. April genauer. Sie beginnt wie ein strahlender Frühlingsmorgen. Mond und Pluto im Trigon lassen am Montag die Sonne in uns aufgehen. Wir fühlen uns stark, optimistisch, der Kopf funkelt mit neuen Ideen. Am Dienstag ein Energie-Schub vom Mars: Jetzt scheint alles machbar, nichts unmöglich! Und dann dieser Mittwoch, ein Tag, der es in sich hat: Venus umarmt den Neptun in den tief empfindenden Fischen.

Sehr romantische Gefühle kommen hoch, gleichzeitig verbindet sich der intuitive Merkur in den Fischen mit dem Pluto im Sextil, tiefes Empfinden, Augenblicke voller Zauber könnten da entstehen... wäre nur diese Widder-Sonne nicht! Gefesselt im Quadrat von Saturn überflutet sie uns mit ungekannten Ängsten. Das Glück, das wir zu spüren glaubten, erfriert sekundenschnell. Am Donnerstag schon wieder alles anders: Mond und Uranus im Sextil stimmen uns heiter und optimistisch. Die Ängste? Schnee von gestern.

Freitag, 12. April: Jupiter und Merkur im Quadrat aneinander gekettet, heißt so viel wie: Geld festhalten, eisern! Einkaufen, teure Unternehmungen, heute besser nicht. Und lassen Sie sich heute auch nicht zu finanziellen Abenteuern überreden, mögen die Gewinnaussichten noch so verlockend sein. Leichtgläubigkeit heißt die Gefahr, die heute in den Sternen steht. Und seien sie auch achtsam in Ihrer Beziehung. Venus und Saturn verzeihen nicht die kleinste Lüge!

Am Samstag lähmt Pluto die Sonne im Quadrat. Es kommt zu Machtkämpfen in den Beziehungen. Die Partner kleben fanatisch an Ihrer Lebenseinstellung, lassen keine andere Meinung zu. Streit ist vorprogrammiert. Streit, der zur Katstrophe führen kann. Am Sonntag dann der absolute Glücksaspekt: Jupiter geht ein beflügelndes Trigon zur Sonne ein: Berauschende Lebensfreude, Glücksmomente, die Chance, alte Lebensträume zu verwirklichen. Was für ein Happy End in dieser verrückten Woche!

