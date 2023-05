Sie gehen mit großer Begeisterung in diese Silvester-Nacht, fröhlich, kontaktfreudig, faszinierend offen. Jupiter und Saturn treiben Sie an, die anderen hemmen Sie nur. Gefühle sind ziemlich verwirrend. Spüren Sie das? Sie müssen diesen magischen Moment überlisten.

Wie das Wunder geschieht: Sie haben einen Traum, der Ihnen vielleicht bislang unrealistisch, zu abgehoben erschien. Und nun stellen Sie sich vor, wie dieser Traum ganz konkret in Ihrem Alltag in Erfüllung gehen kann. Ohne Magie, ganz einfach. Was trennt Sie von diesem Gedanken, warum sollten Sie diesen Traum nicht verwirklichen? Sie werden es schaffen, wenn Sie heute an sich glauben.

Was der Wunsch verändert: Er bringt Sie zur Ruhe. Er scheucht Sie nicht mehr durchs Leben, wie das bisher der Fall war. Sie glauben an sich und an das, was Sie tun. Sie verwirklichen Ihre kreativen Ideen, die in Ihnen schlummern. Glauben Sie an sich, nur das ist wichtig.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge

Lesen Sie hier auch Ihr Wochenhoroskop