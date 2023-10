3 Sternzeichen erleben ab dem 21. Oktober 2023 das allerbeste letzte Wochenende der Waage-Saison!

Auch wenn Pluto mit der Sonne im Quadrat steht und dadurch das Potenzial für Konflikte aufgrund von Meinungsverschiedenheiten besteht, behalten Sie die Ruhe, lieber Widder. Auch, wenn nicht alles nach Plan läuft, haben Sie den Überblick. Sie können sich flexibel an neue Situationen anpassen, da Sie rasant einen neuen Plan auf die Beine stellen können. Ein Abend allein hilft, um sich von dem hitzigen Tag zu erholen. Gönnen Sie sich diese Ruhephasen.

Am Sonntag steht auch bei Ihnen das Privatleben an erster Stelle. Sie fühle sich wohl in Ihrer Haut und strahlen von innen heraus. Das wirkt sich auch auf Ihre*n Partner*in aus. Die Zweisamkeit bietet Ihnen beiden Erholung und es fühlt sich so an, als wären Sie wieder frisch verliebt.

Tipp der Sterne fürs Wochenende: Genießen Sie am Samstagabend Zeit allein mit einem Buch oder einem Film, um den Stress der Woche hinter sich zu lassen.