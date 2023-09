Waage-Saison ab 24. September 2023: Sie bringt jetzt Schönheit und Ausgleich in unser Leben!

Die Waage bevorzugt ein harmonisches und ausgeglichenes Leben. Es geht ihr gut, wenn sie sich in einem harmonischen Umfeld aufhält und sich dabei ganz in ihrer Mitte befindet. Um sich den gewünschten Frieden in Partnerschaften, Beziehungen oder dem Arbeitsleben zu sichern, verfügt die Waage über ein großartiges Einfühlungsvermögen und jede Menge diplomatisches Geschick. Dies hilft ihr aber auch dabei, gekonnt ihre Interessen zu vertreten.

Doch das charmante Luftzeichen ist ebenfalls bekannt für ihren großartigen Sinn für Schönheit und Ästhetik, was ihm sowohl in kreativen Berufen als auch im eigenen Heim zugutekommt. Dem genauen Blick einer Waage entgeht nicht das kleinste Detail. Das lässt sie jedoch nicht nur auf optische Details achten, sondern auch ihr Umfeld genauestens wahrnehmen. Die aufmerksame Waage besitzt dadurch auch eine sehr sensible und verletzliche Seite, welche sie zuweilen empfindlicher als andere Sternzeichen macht.

Alles über das Sternzeichen Waage - 24.09. bis 23.10.