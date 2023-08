3 Sternzeichen haben dank des Widder-Mondes am Wochenende ab 05.08.2023 enormes Glück!

Am Samstagmorgen steht der Mond ab ca. 5:20 Uhr in Zeichen Widder und sorgt bei Ihnen daher schon direkt beim Aufwachen für gute Laune. Sie erleben ein wahres Energiehoch, lieber Stier, und können beschwingt ins Wochenende starten. Egal, was Sie sich auch vornehmen, Sie haben den notwendigen Elan und die Kraft Ihre Ziele zu erreichen.

Nutzen Sie aber am besten auch einen Teil Ihrer Energie, um sich die Beine ein bisschen an der frischen Luft zu vertreten. Beste Ziele für einen Ausflug sind jetzt wirklich mitten in der Natur. Die Geräusche des Waldes oder auch eines Wasserlaufs zu hören, hilft Ihnen dabei, sich zu erden. Mit diesem Tipp sind Sie übrigens auch am Sonntag gut beraten. Nur darf es dann sogar noch etwas sportlicher zugehen. Verlagern Sie Ihr Workout jetzt vom Studio oder Ihrem Zuhause nach draußen - sofern das Wetter es zulässt. Auch der Sonntag verspricht ein Tag der guten Stimmung zu werden.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nutzen Sie Ihren Tatendrang, um sich auf die neue Woche vorzubereiten. So haben Sie Montagmorgen, wenn Sie zwischen 6:14 und 8:26 Uhr erst einmal eine Mondpause erwartet, schon einen kleinen Vorsprung. Das sorgt für ein gutes Gefühl und entschleunigt.