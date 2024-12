3 Sternzeichen macht der Vollmond am 15.12.2024 ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk!

Lieber Zwilling, der Vollmond in Ihrem eigenen Zeichen kommt Ihnen sehr gelegen, denn er verleiht Ihnen neue Energie und Motivation. Sie wachen vermutlich schon früh und ausgeruht auf und können sich bei sportlichen Aktivitäten oder dem Hausputz so richtig auspowern. Wenn Sie zuletzt in einem Tief steckten, dann ist der Vollmond Ihr Antreiber und Sie verfolgen Ihre Vorhaben mit mehr Ehrgeiz.

Wenn alles blitzt und glänzt, haben Sie Lust sich um die Weihnachtsdeko oder das Einpacken der Geschenke zu kümmern. Sie haben tolle gestalterische Ideen und kommen endlich richtig in Weihnachtsstimmung. Gönnen Sie sich am Abend unbedingt etwas Ruhe und gehen Sie rechtzeitig ins Bett, dann bleibt Ihnen Ihre Energie noch länger erhalten.

