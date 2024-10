3 Sternzeichen werden in der Woche ab dem 7. Oktober 2024 über sich hinauswachsen!

Lieber Steinbock, am Anfang der Woche könnten Sie vor allem im Job etwas herausgefordert werden. Dank Ihres starken Charakters lassen Sie sich davon aber nicht irritieren und halten die Zügel fest in der Hand. Es gelingt Ihnen sogar, ungeahnte Leistungen abzurufen und damit neue Qualitäten an sich selbst zu entdecken. Das verleiht Ihnen mehr Selbstbewusstsein, ermöglicht Ihnen aber auch das Vorankommen im Berufsleben.

Zusätzlich schüren Mars und Saturn Ihre Tatkraft. Sie erledigen alle Pflichten in Windeseile, und halten zudem eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Dank Venus kommt auch die Liebe nicht zu kurz und es warten ein paar romantische Höhepunkte. Genießen Sie einfach alles, was in dieser Woche auf Sie zukommt.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Auch wenn Sie für gewöhnlich klare Strukturen und Routinen bevorzugen, sollten Sie in dieser Woche mehr Spontanität zulassen. Das Unvorhergesehene kann auch sehr bereichernd sein.