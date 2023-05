5. Station auf dem Weg zur Sonnenfinsternis: Sie entdecken die Quelle alter Fehler

Die fünfte Station Ihres Sternenwegs. Der 29. Oktober, eine teils kritische, teils sehr fruchtbare Konstellation am Himmel. Die Sonne glüht aus dem geheimnisvollen Skorpion und der Mond leuchtet aus dem sinnlichen Stier. Wir haben Vollmond. Sternzeichen wie der Stier, der Skorpion, aber auch der Steinbock und die Jungfrau, die Fische und der Krebs entdecken eine neue Nähe zum eigenen Körper, sie spüren ihn wieder, erkennen, was er braucht. Sie haben ihn vernachlässigt, sie haben ihn mit Diäten gequält, alle Sternzeichen. Nun spüren Sie die Signale, die er aussendet und verstehen, was Sie krank macht. Das ist nicht nur die falsche Ernährung, das ist ein falsches Verhalten, Fehler, die Sie immer wieder machen, seelische Blockaden, deren Ursprung in ein voriges Leben zurückreichen kann. Sie werden jetzt verstehen, es erspüren, warum Sie am Glück vorbeirennen, was Sie abwerfen müssen, um erfolgreich in die Neue Zeit zu gehen. Aber Vorsicht, denn gleichzeitig kommt es beim Vollmond zu einem Konflikt zwischen Herz und Verstand, auch zwischen dem Elternhaus und der Familie.

Hier geht's zum Jahreshoroskop 2013!