Das Wochenende beginnt am 1. April 2023 mit einem feurigen Löwe-Mond, der am Sonntag, den 2. April, ab 12:58 Uhr in die bodenständige Jungfrau weiterzieht. Das sorgt für positive und abwechslungsreiche Energien, von denen vor allem drei Sternzeichen so richtig profitieren werden. Sie bekommen einen wahren Energieschub und werden mit guter Laune versorgt.

Worauf Sie sich genau freuen können, lesen Sie am besten in unserem Horoskop zum Wochenende nach.

Das große Oster-Horoskop ab 4. April 2023: Diese Sterne sorgen für ein Osterwunder!

Löwen sind energievoll und lebenslustig

Mit dem Mond im eigenen Zeichen starten Löwen schwungvoll in den Samstag. Ausstehende Pflichten haben Sie blitzschnell erledigt und können sich den Rest des Tages den schönen Seiten des Lebens widmen. Vor allem in Gesellschaft fühlen Sie sich wohl und gemeinsames bummeln durch die Stadt, Ausflüge in die Natur oder einfach mal wieder tanzen gehen machen Ihnen richtig Spaß. Es gibt viel zu lachen und Ihre gute Laune ist absolut ansteckend. Abends kann es in der Liebe ziemlich knistern.

Der Sonntag startet ab 04.04 Uhr mit einer Mondpause, die sich bis 12:58 Uhr zieht. Beginnen Sie den Tag am besten in aller Ruhe und nehmen Sie sich etwas Zeit für sich selbst. Ab Nachmittag sehnen sich Löwen dann aber nach Gesellschaft und lassen das Wochenende am liebsten im Kreise ihrer Familie oder mit guten Freund*innen ausklingen.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Aufgepasst, der Mond sorgt am Sonntag für spannende Neuigkeiten.

Wassermänner wirken sehr anziehend

Ein tolles Wochenende für Wassermänner! Am Samstag sind Sie vital und ausgeglichen und schaffen alles, was Sie sich noch an Arbeiten vornehmen. Miesepeter oder kleine Zwischenfälle können Ihnen nicht die gute Laune nehmen. Singles sollten nicht allein zuhause bleiben. Mit Ihrer umwerfenden Ausstrahlung haben Sie wunderbare Liebeschancen, die Sie nutzen sollten.

Der pflichtbewusste Jungfrau-Mond lässt Sie Ihren Fokus am Sonntag ganz auf die Gesundheit legen. Ein ausgiebiges Frühstück oder auswärts brunchen gehen, bringen Ihnen Spaß und ein anschließender, langer Spaziergang in der aufblühenden Natur ist gut für das Herz-Kreislauf-System. Auch eine kleine Sporteinheit tut Ihnen gut. Am Abend machen Sie es sich gern zuhause gemütlich und schließen das Wochenende entspannt und glücklich ab.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Seien Sie nicht zu misstrauisch und öffnen Sie sich für neue Kontakte.

Widder sind produktiv

Widder sind mit dem Löwe-Mond am Samstag nicht zu bremsen. Ihre Pläne klappen auf Anhieb und Sie beweisen allen Ihr großartiges Organisationstalent. Der Tag ist auch bestens dafür geeignet, um die eigenen vier Wände auf Vordermann zu bringen. Sie haben tolle Ideen für Osterdekorationen und machen Ihr Heim frühlingstauglich. Kleinere Unstimmigkeiten mit der besseren Hälfte oder dem Freundeskreis lassen sich am Abend endlich aus der Welt schaffen.

Auch am Sonntag werkeln Sie noch fleißig in Ihren vier Wänden herum, und misten bei sich oder auch bei anderen ordentlich aus. Der Jungfrau-Mond steigert Ihren Ordnungssinn und es fällt Ihnen leicht, Ihren Papierkram zu sortieren oder sich von alten Dingen zu trennen und so Platz für Neues zu schaffen. Lassen Sie es sich am Abend gutgehen und spannen Sie noch etwas auf, das haben Sie sich wirklich verdient.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Machen Sie nur, worauf Sie wirklich Lust haben und lassen Sie sich von niemandem unter Druck setzen.

