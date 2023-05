Astro-Coaching: So bekommt der Schütze mehr Selbstbewusstsein

Schützen sind die geborenen Idealisten. Idealisieren gehört zu ihrem Karmaauftrag. Sie sollen die Welt erheben, ihr Glanz, Licht, Freude und Glück verleihen.

Im Normalfall beherrscht ein Schütze diese Gabe so gut, dass er damit auch andere, die vom Weg des Lichtes abgekommen sind, wieder zurückbringen kann. Er ist der geborene Helfer, Therapeut, Berater, Seminarleiter, Flugbegleiter und vieles andere mehr.

Es gibt aber auch Schützen, die durch eine besonders unglückliche Erziehung ihren Karmaauftrag aus den Augen verloren haben. Dahingehend, dass sie die anderen idealisieren, selber aber hilflos wie kleine Kinder werden.

In einer Krise sind diese Menschen dann unfähig, sich selbst zu helfen und brauchen andere, manchmal sogar einen Therapeute. In aller Regel ist es allerdings so, dass es dem Schütze-Geborenen leicht fällt, unter der Anleitung eines Therapeuten, aber auch eines Freundes, wieder mehr Selbstbewusstsein zu bekommen.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Schütze!

