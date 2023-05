Astro-Coaching: So kann der Steinbock verzeihen

Steinböcke haben es besonders schwer mit dem Thema "Enttäuschung", denn genau genommen kommen sie auf die Welt, um an Enttäuschungen zu wachsen. Anders gesagt, ein Steinbock rechnet damit, dass man ihm seine Wünsche versagt. Jeder Verzicht macht ihn stärker, sodass er später einmal wie ein Fels in der Brandung stehen wird.

Aber auch für ihn gibt es Enttäuschungen, die er nicht verarbeiten kann: Der Steinbock erwartet nämlich, dass seine Verzichtshaltung respektiert wird. Geschieht das, ist alles nur halb so schlimm. Dann kann er es nehmen.

Diesen Gedanken muss ein Steinbock sich zuwenden, wenn er sich von derartigen Enttäuschungen freimachen will, verzeihen lernen will. Am wichtigsten aber ist, dass er sich selber anerkennt. Er ist die wichtigste Person in seinem Leben.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Steinbock!

Ihr Jahreshoroskop 2014!