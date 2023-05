Astro-Coaching: So kann der Wassermann verzeihen

Wassermänner kommen aus dem Licht und bringen in jede Familie kosmischen Segen. So, wie die Erde durch Wasser fruchtbar wird, gedeihen um einen Wassermann-Geborenen herum die Menschen, wachsen geistig, werden freier. Sie sind etwas Besonderes, ein Geschenk des Himmels.

Richtig, das ist letztlich jeder Mensch. Aber der Wassermann kommt explizit auf die Welt, um das zu leben, es zu demonstrieren, um andere zu motivieren. Er muss anders als die anderen sein. Hat er aber Eltern, die damit nicht umgehen können, die ihm seine Besonderheit nicht abnehmen, ihn auslachen, ihn maßregeln, dann passt er sich scheinbar wie alle anderen an, taucht aber in seinem Inneren in eine andere Welt, in die ihm niemand folgen kann.

Er muss seine Einmaligkeit wiederentdecken und sich befreien von den beschämenden Denunzierungen seiner Mitmenschen.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Wassermann!

