Astro-Coaching: So lebt der Krebs im Hier und Jetzt

Krebs-Geborene sind diesem wunderbaren Zustand, im Hier und Jetzt zu sein, grundsätzlich sehr nahe, so wie sie auch der Seele am nächsten sind. Aber die paradoxe Wahrheit lautet: Weil sie ihr so nahe sind, ist es für sie besonders schwer, dort zu landen.

Denn man hat sie in ihrer Kindheit ganz besonders streng damit konfrontiert, dieses Zauberland zu verlassen, aus Angst, sie könnten dort hängen bleiben und dann fürs Leben nicht zu taugen. Den meisten Krebsen wird eine regelrechte Angst vor dem Hier und Jetzt eingetrichtert.

Hinter diese Angst müssen diese Menschen daher gelangen auf dem Weg zum Hier und Jetzt. Dieser Weg setzt ihre Bereitschaft voraus, sich voll und ganz dem Fühlen anzuvertrauen. Ihr Herz, ihr Bauch weisen den Weg ins Paradies.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Krebs!

