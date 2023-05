Astro-Coaching: So lebt der Löwe im Hier und Jetzt

Löwe-Geborene sollten es eigentlich sehr leicht haben, im Hier und Jetzt zu leben, denn das entspricht auch ihrem innersten Programm, wenn sie auf die Welt kommen. Sie sind mit der Sonne verbunden und damit mit dem Gefühl ewiger Fülle. Also warum sich um morgen kümmern oder dem gestern nachdenken?

Aber den meisten Löwen wird diese Einstellung zum Leben schnell von Grund auf verdorben. Man wirft ihnen genau das vor, was ihre eigentliche Stärke ist, nämlich dass sie nicht an morgen denken. Und mit der Zeit verlieren sie auch selbst das Vertrauen in ihre Stärke. Jetzt dorthin wieder zurückzukommen ist schwer. Sie müssen den langen Weg zurück gehen und sich von den 1000 Vorbehalten, die sie sich auferlegt haben, wieder lösen. Aber es ist möglich.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Löwe!

Lesen Sie hier schon jetzt Ihre ersten Horoskope für 2014