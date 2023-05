Astro-Coaching: So lebt der Skorpion im Hier und Jetzt

Warum es Skorpion-Geborenen so schwerfällt, im Hier und Jetzt zu sein, liegt daran, dass sie so große Mühe haben, loszulassen . Sie hängen an so vielem, ihrer Familie , ihrem Beruf , ihren Freunden, ihrem Besitz, ihren Ideen und Träumen.

Das bedeutet aber auch, dass all das, woran er hängt, letztendlich seine Vergangenheit ist, das, was er kennt, besitzt, weiß, erfahren hat. Was der Skorpion begreifen muss ist, das loslassen nicht schmerzhaft ist, sondern – was ja auch im Wort "Lösen" bereits enthalten ist – eine Erlösung darstellt. Er muss sich also mit dem inneren Sinn des Wortes "Lösung" beschäftigen. Dann fällt es ihm leichter, loszulassen.

Ich habe festgestellt, dass es Skorpion-Geborenen umso leichter fällt, loszulassen, je älter sie sind. Junge Skorpione scheinen noch zu fest verbunden zu sein mit dem, was sie umgibt.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Skorpion!

Ihr Jahreshoroskop 2014!