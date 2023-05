Astro-Coaching: So lebt die Waage im Hier und Jetzt

Waage-Geborene funktionieren tatsächlich nach dem gleichen Prinzip wie eine Balkenwaage: Hebt sich bei ihr die eine Seite, fällt die andere - und umgekehrt. Waage-Menschen verinnerlichen auf diese Weise schon sehr früh das Prinzip der Kausalität und wissen und erkennen daher besser als alle anderen die Konsequenzen einer Handlung, eines Gedankens oder eines Wunsches.

Die Astrologie sagt, Waage-Geborenen seien regelrechte Denkmaschinen: Logisch, konsequent, stimmig. So gut das ist, um das Leben zu bewältigen, so vertreibt dieser klare Verstand Waage-Menschen aus dem Hier und Jetzt und damit aus dem Paradies. Sie müssen sich lösen, wieder frei machen, die Dinge wieder einfach wahrnehmen, ohne zu fragen, was sie bewirken. Sie müssen ihr Denken abstellen.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Waage!

