Auf 3 Sternzeichen wartet ab dem 15. Januar 2024 dank Mars und Merkur eine grandiose Erfolgswoche!

Liebe Jungfrau, nach einem grandiosen Wochenende geht es in der neuen Woche sogar noch besser für Sie weiter. Sonne, Mars, Merkur, Jupiter und Uranus unterstützen aus einem harmonischen Trigon heraus, was im Klartext für Sie bedeutet: Ihre Bemühungen werden schnell Früchte tragen und was Sie jetzt anpacken, gelingt.

Die Sterne raten Ihnen zudem, Ihren Horizont zu erweitern. Als sonst typisches Gewohnheitstier haben Sie damit jetzt den Mut, Neues zu wagen und mit alten Überzeugungen und Routinen zu brechen. Dadurch warten jede Menge neue Erfahrungen auf Sie, die Ihre Seele bereichern und Sie auch langfristig weiter voranbringen werden. Jupiter sorgt zusätzlich für die nötige Portion Glück und wacht über Sie. Dass es in der Liebe in dieser Woche recht still zugeht, fällt dadurch gar nicht weiter auf.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Auch wenn Sie in dieser Woche voller Tatkraft sind, sollten Sie sich immer wieder ein paar Erholungspausen gönnen, um Körper und Seele im Einklang zu halten.