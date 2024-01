Merkur im Steinbock ab 14. Januar 2023: Für 3 Sternzeichen hält er großartige Chancen bereit!

Am 14. Januar 2024 um ca. 03:46 Uhr zieht Merkur in das Sternzeichen Steinbock ein. Dort verweilt er einige Wochen, bis er am 5. Februar weiter in den Wassermann zieht. Mit Merkur im Steinbock erwarten uns sehr produktive Wochen, in denen wir uns den neuen Herausforderungen in diesem Jahr erfolgreich stellen und diszipliniert an unseren Zielen arbeiten können. Das ist auch der aktuellen Steinbock-Saison zu verdanken, die noch bis zum 20. Januar anhält.

Wie genau sich der Kommunikationsplanet im strebsamen Steinbock auf unser Leben auswirkt und welche Sternzeichen sich besonders über seinen Einfluss freuen, verraten hier!

