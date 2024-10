Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 2. November 2024 ein besonders romantisches Wochenende!

Die Sterne versprechen rosige Aussichten für Sie, lieber Widder! An diesem Samstag ist es vor allem der Wechsel von Merkur in den Schützen, der frischen Wind Ihr Liebesleben bringt! Sie sind nun offener für die Perspektiven Ihrer Mitmenschen und können sich besser in sie hinein versetzen. Das kommt vor allem in Kennenlernphasen sehr gut an. Nun entdecken potenzielle Partner*innen Ihre sensible Seite und dass es eben nicht immer mit dem Kopf durch die Wand gehen muss.

Am Sonntag bekommt Merkur Gesellschaft im Schützen und zwar vom lieben Mond. Jetzt sind sie voller Optimismus und beeindrucken mit einer positiven - beinahe leuchtenden - Ausstrahlung! Nun planen Sie ein außergewöhnliches Date und schinden damit ordentlich Eindruck bei Ihrer*Ihrem Auserwählten. Doch nicht nur Abenteuerlust liegt in der Luft: Venus und Jupiter sorgen für eine besondere Anziehungskraft! Heute könnte der Tag sein, an dem etwas großes entsteht und Sie in Sache Liebe den nächsten Schritt wagen!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Der perfekte Ausgleich zu Ihrem stürmischen Gemüt ist in der Liebe übrigens eine Person vom Sternzeichen Waage!