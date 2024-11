Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 23.11.24 ein erfülltes Wochenende voller magischer Momente!

Am Samstag wachen Sie mit dem Mond in der Jungfrau auf, lieber Krebs. Ihnen geht es gut und Sie sind rundum zufrieden und glücklich! Was für gute Voraussetzungen, für einen zauberhaften Tag. Wie möchten Sie Ihn gerne verbringen? Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und folgen Sie bei Ihrer Tagesplanung auf Ihre Intuition. So oder so erwarten Sie heute wundervolle Glücksmomente.

Am Sonntag spüren Sie einen beeindruckenden Tatendrang. Aufgaben, die Sie lange vor sich hergeschoben haben, erledigen Sie heute mit Leichtigkeit. Die Ordnung und Struktur, die der Jungfrau-Mond Ihnen auch heute beschert, hilft Ihnen dabei. Danach fühlen Sie sich auch in Ihrem Inneren aufgeräumt. Lassen Sie den Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Verbringen Sie an diesem Wochenende viel Zeit an der frischen Luft! Der kühle Wind bläst alle Sorgen weg und sorgt für einen klaren Kopf.