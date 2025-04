Mannaz Rune Bedeutung verstehen: Die Mensch-Rune erklärt

Wird Mannaz in aufrechter Position gezogen, sollten Sie Ihre Pläne in die Tat umsetzen. Suchen Sie dabei aber im besten Fall den Austausch mit anderen Menschen und nehmen Sie Hilfsangebote an. Bei Mannaz geht es schließlich auch um das Menschsein und um Beziehungen sämtlicher Art. Die Rune rät dazu, sich zusammenzutun und die Stärke aus dem Miteinander zu ziehen.

Mithilfe der Mannaz Rune können ebenso alte Enttäuschungen in der Liebe endlich verarbeitet werden, wenn man sich noch einmal mit diesen auseinandersetzt. Der Rat der Rune: Leben Sie nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Folgen Sie der Liebe und öffnen Sie Ihr Herz. Dann hat das Alleinsein schon bald ein Ende.

Wenn Mannaz umgekehrt gezogen wird, müssen Sie sich noch in Geduld üben. Sie sind in nächster Zeit vermehrt auf sich allein gestellt oder distanzieren sich von anderen. Das muss aber nichts Schlechtes sein. Sehen Sie die Phase des Rückzugs als Chance, um sich selbst zu finden und ein größeres Bewusstsein über Ihre Stärken zu erlangen. Eine umgedrehte Mannaz Rune warnt auch davor, dass eine vertraute Person zu Ihrem Nachteil handelt, Ihre Pläne sabotiert oder Sie von einem wichtigen Vorhaben abbringen möchte. Bleiben Sie in dem Fall standhaft und vertrauen Sie auf Ihre Instinkte.

In gemeinsamer Legung mit den Runen Isa oder Naudhiz sollten Sie ein bestimmtes Projekt oder ein Vorhaben noch etwas aufschieben, da dies zum jetzigen Zeitpunkt zu scheitern droht.