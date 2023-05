Bin ich für die Ehe gemacht?

Überall, wo es um die Selbsterforschung geht, kann die Astrologie zur großartigen Hilfe werden. Sie gibt uns über das Horoskop einen Überblick über unsere innere Struktur. Und sie kann uns auch in Einzelbereichen weiterhelfen. Über unsere Bindungsfähigkeit und -bereitschaft gibt uns unter anderem das 7. Haus im Horoskop Auskunft. Vor allem Planetenbesetzungen in diesem Bereich sind sehr aussagekräftig. Menschen, die den Partner als „Katalysator“ brauchen, haben sehr oft die Sonne im 7. Haus stehen. Diese Menschen sind sehr auf das Du bezogen und heiraten sehr gerne. Aber trotz dieser Bindungsneigung haben sie gewisse Freiheitsansprüche. Das muss unter einen Hut gebracht werden.

Ein sehr starkes Bedürfnis nach einem Partner und einen nahezu instinkthaften Bindungsdrang haben Menschen mit dem Mond in diesem Haus. Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Verbundenheit, können jedoch in ihren Ansichten recht schwankend sein. Merkur steht für Kontaktfreudigkeit und Vielschichtigkeit. Hier ist der geistige Austausch mit dem Partner sehr wichtig. Aber eine Heirat muss es nicht unbedingt sein, denn die Neugier auf andere Menschen treibt immer wieder voran. Sehr romantisch, liebevoll und hingabefähig macht die Venus im Partnerschaftshaus. Sie kann sich nichts Schöneres vorstellen als zu heiraten.

Die besten Partner für den Löwen: Mit ihm macht das Leben Spaß

Sie unterschätzt allerdings häufig die Anforderungen und Pflichten, die mit so einem Schritt verbunden sind und kann dann leichtfertig und unbeständig werden. Streit und Versöhnung wechseln sich ab, wenn Mars im 7. Haus steht. Alles wird sehr lebendig, temperamentvoll und aktiv, aber auch anstrengend. Die Anpassungsbereitschaft ist nicht sehr hoch, und der Partner kann als Konkurrent empfunden werden, den man gerne mal im Wettstreit an die Wand spielt. Einen Vorschuss an Vertrauen gewährt jemand mit Jupiter im Partnerhaus. Jupiter, als Zeichen der Legalität, heiratet auch gerne. Vor allem, wenn dabei seine hohen Ideale mit ins Spiel kommen.

Er kann das Beste aus einer Beziehung machen und wie kein anderer eine Partnerschaft als Bereicherung erleben. Wird es allerdings zu unbequem für ihn, sucht er schon mal das Weite. Ein Zeichen für Näheängste und Verletzungen kann Saturn in Haus 7 sein. Da aber auch gleichzeitig große Angst vor dem Alleinsein vorhanden ist, flüchtet man quasi in eine Beziehung, die man selbst dann noch aufrechterhält, wenn Hopfen und Malz längst verloren sind. Hier ist es ganz wichtig, langsam und vorsichtig in eine Beziehung hineinzuwachsen. Erfahrungen zu sammeln und zu schauen: Ist das wirklich der richtige Partner für mich?

Denn einmal eingegangene Verbindungen sind nur schwer wieder zu lösen. Lebendigkeit, Abwechslung und immer wieder Neues bringt Uranus in die Partnerschaft. Er ist das Gegenteil von Bindungswille, denn sein Freiheitsdrang ist enorm. Er braucht die Unabhängigkeit, doch wenn die gewährleistet ist, lässt er sich sogar auf Beziehungen ein. Und er bleibt auch – solange er die freie Wahl hat. Um eine Seelenverwandtschaft geht es mit Neptun in Haus 7. Der Partner wird gerne zum Idealbild auf einen Sockel erhoben und in ihm wird der Liebe gehuldigt.

Große Anpassungs- und Opferbereitschaft, die aber auch zu großen Enttäuschungen führen kann. Extrem kann sich das Beziehungsleben mit Pluto in Haus 7 gestalten. Leidenschaft, Sex, Exzesse, Gier, Eifersucht, Macht und Ohnmacht bilden die Grundlage. Ein starker Magnetismus hält die Partner beieinander, und eine Lösung dieses Pakts fällt meistens sehr schwer.

Weitere spannende Artikel zum Thema Partnerschaft: