Liebe: Allein bleiben muss nicht sein

Die Liebe kann so verflixt sein. Manchmal mag es trotz jahrelanger intensiver Suche und Bemühung nicht klappen. Der Traumpartner taucht einfach nicht auf. Zuletzt glaubt man nicht mehr an die Liebe. Ein Schicksal, das in unserer westlichen Gesellschaft, in der die Singles auf dem Vormarsch sind, viele Menschen teilen. Warum diese Menschen es so schwer in der Liebe haben, ist nicht leicht zu beantworten. Häufig können wir aber beobachten, dass Menschen, die sich nicht ändern können oder wollen, immer wieder in der Liebe scheitern.

Natürlich müssen wir uns an der Stelle fragen, ob es überhaupt möglich ist, sich zu ändern. In unserem Horoskop stehen sie schließlich schwarz auf weiß, unsere Charaktereigenschaften, die tiefer in uns verwurzelt zu sein scheinen, als uns oftmals lieb ist. Ein heißes Diskussionsthema. Eines aber dürfen wir erwarten: Der Mensch sollte darum bemüht sein, aus seinen Fehlern zu lernen, seine Einstellung zu verändern.

Venus in Konjunktion - sie ist ein Geschenk des Himmels