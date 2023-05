Die besten Partner für den Löwen: Mit ihm macht das Leben Spaß

Ein Sternzeichen, das einen Löwen dahingehend motiviert, erfolgreich zu werden, aufzusteigen und vielleicht sogar die Spitze eines Unternehmens zu übernehmen, ist von ganz anderem Kaliber als der Löwe. So ein Mensch schaut nicht auf das, was er ist, und wie er draußen in der Welt ankommt, sondern darauf, was er hat. Sein Bankkonto und sein Besitz sind richtiger als sein Image. Das entsprechende Sternzeichen lautet Stier. Dieser Mensch ist eine regelrechte Herausforderung für einen Löwen, der so ganz anders ist. Aber er ist genau der Richtige, wenn der Löwe Karriere machen will.

An die Spitze kommt er nur, wenn er sich einem Stier beugt und seine Eigenart anerkennt. Wie schaut es mit den anderen Sternzeichen aus? Ein Skorpion treibt einen Löwen hinauf zum Erfolg, aber auch dieses Sternzeichen ist eine absolute Herausforderung für einen Löwen. Weniger gut klappt es mit einer Jungfrau und einem Steinbock und ganz schlecht mit einem Krebs und einem Fische-Geborenen. Manchmal klappt es auch mit einem weiteren Feuerzeichen, also einem Schützen und einem Widder-Geborenen, aber Erfolge mit diesen Sternzeichen halten in aller Regel nicht lang.

Astro-Wissen: Bin ich für die Ehe gemacht?