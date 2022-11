Wie jedes Jahr blicken renommierte Astrologen auf das kommende Jahr und geben Antwort auf wichtige Fragen, so auch Astrologin Christine Schoppa. Eines sei vorweggenommen: Mars hält uns im Jahr 2023 in Atem. Wir stehen einem schicksalsvollem Jahr entgegen, aber Jupiter kann im Mai unser großer Hoffnungsträger sein.

Christine Schoppas Jahresprognose für das Jahr 2023

Wird unser Geld noch weniger wert?

Die alltäglichen Kosten sind für viele fast nicht mehr zu stemmen. Mars hält uns 2023 auch in diesem Bereich in Atem. Märkte und Börsen sind starken Schwankungen ausgesetzt. Das Geld wird immer weniger wert. Hier kann der Pluto-Wechsel in den Wassermann eine Gefahr darstellen. Im Extremfall schließt das auch einen Währungswechsel nicht aus.

Werden unsere Wirtschaft und unser Wohlstand zerstört?

Mars wird die Welt 2023 weiter in Unfrieden halten. Das hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen für Deutschland. Schon leiden wir unter explodierenden Energiepreisen und der Inflation. Pluto wird diese negativen Entwicklungen noch weiter anheizen. Dazu wirken auch viele kritische Merkur-Aspekte weit über den Tag hinaus. Unsere Wirtschaft wird zwar nicht zerstört, aber nachhaltig geschwächt. Und ja, viele von uns werden Wohlstandsverluste wohl oder übel in Kauf nehmen müssen. Andere werden sogar in große Existenznot geraten.

Steht Deutschland eine dunkle Zukunft bevor?

Der Löwe-Aszendent wird im Deutschland-Horoskop von Saturn in Opposition attackiert. Das lässt für die Zukunft wenig Gutes ahnen. Pluto im Wassermann will radikale Veränderungen, auf die Deutschland noch gar nicht vorbereitet ist. Erst im Jupiterjahr 2029 wird Deutschland wieder zu alter Stärke finden.

Zerbricht Europa an der Krise?

Europa geht 2023 seinem Schicksalsjahr entgegen. Wird es allem standhalten, dem Krieg, dem Finanzchaos, den wachsenden sozialen Spannungen und dem Streit im Innern? Wenn Pluto im Wassermann Ende 2023 auf Lilith trifft, kommt der Augenblick der Wahrheit. Dann muss Europa seine bis dahin wohl schwerste Prüfung bestehen.

Werden wir den sozialen Frieden retten?

Der soziale Friede ist in großer Gefahr. 2023 werden die Gegensätze im Land noch unversöhnlicher. Pluto und ein fanatischer Jupiter im Widder tragen viel dazu bei. Es sieht eher nach großem Streit als nach Frieden aus.

Dürfen wir 2023 auf ein Wunder hoffen?

Aus meiner Sicht könnte Jupiter, wenn er im Mai in das Zeichen Stier geht, der große Hoffnungsträger sein. Er wird keine Wunder wirken, aber zumindest viele unserer Ängste beruhigen.

