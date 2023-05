Neptun im Transit zum Geburtsmond: Wenn Gefühle gefährlich werden!

Neptun ist ein Planet, der stets sehr subtil und fein wirkt und in Spannung zu unserem Geburtsmond zunächst fast unmerklich unser Seelenleben beeinflusst. Aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Neptun ist wie eine Flut, die nur langsam einsetzt, um dann immer mächtiger und größer zu werden. Wasser, das Gefühl, die Macht des Unbewussten, hat die größte Kraft überhaupt. Im ersten Moment nehmen wir vielleicht eine Zunahme von unheimlich intensiven und teils sehr verwirrenden Träumen wahr, in der Folge ganz sicher auch eine gesteigerte Lust auf Nikotin oder Alkohol. Alles, was uns irgendwie entrückt und in einen Rauschzustand versetzt, zieht uns magisch an.

Neptun spricht vor allem die tiefen Schichten unserer Seele an und damit natürlich auch unsere geheimsten Wünsche und Sehnsüchte. Neptun, der neben dem Liebesideal, dem Traum und den Sehnsüchten auch für das Meer des Unbewussten steht, überschwemmt unsere Seele gerade in der Konjunktion, in der Opposition und im Quadrat zu unserem Geburts-Mond mit Gefühlen und Bildern, die wir so vielleicht so noch nicht gekannt und gesehen haben.

Einen besonders starken Einfluss hat Neptun in Spannung zum Geburtsmond natürlicherweise auf Frauen, da der Mond ja auch das Symbol für die Weiblichkeit, das Frausein ist. Aber auch Männer, die sehr gefühlsbetont sind, ihre Gefühle zulassen können und so manche Entscheidung „aus dem Bauch heraus“ fällen, nehmen diesen Neptun stark war. Oft als totale Verunsicherung der Gefühle, wodurch in der Folge vieles im Leben in Frage gestellt wird. Menschen, die sehr kopflastig sind und ihre Entscheidungen meist sehr rational abwägen, kommen mit diesen Transiten dagegen noch einigermaßen gut zurecht. Aber, auch sie können jetzt in den Strudel unbekannter und verwirrender Gefühle hineingezogen werden.

Was die sehr realen Auswirkungen dieser Transite betrifft, ist eine gewisse Verträumtheit augenscheinlich, die es oft schwermacht, sich auf seine Arbeit und Alltagserledigungen zu konzen­trieren. Viele Menschen, die davon betroffen sind, neigen verstärkt dazu, sich gehenzulassen, da einfach innere Widerstände aufgelöst und eher die schwächeren Charakterseiten angesprochen werden. Da der Mond, unsere Seele, mit unbewussten Kräften, verwirrenden Bildern und Träumen kämpfen muss, ist jetzt natürlicherweise auch die Anfälligkeit für seelische und psychische Störungen und Erkrankungen, wie Neurosen, Einbildungen, tiefe Verunsicherungen und sogar Depressionen, deutlich höher als sonst.

