Im Mars-Jahr 2023 profitieren die Sternzeichen von der intensiven Energie des roten Herrscherplaneten. Vor allem drei Sternzeichen können dank seiner Energie für lang gewünschte Veränderungen in ihrem Leben sorgen und sich selbst weiterentwickeln.

Sie freuen sich über ein paar unerwartete Überraschungen und sammeln neue Erfahrungen. Das Jahr wird für sie einfach besonders aufregend!

Was im Mars-Jahr 2023 noch alles auf Ihr Sternzeichen zukommt, verrät Ihnen Astrologin Jana Winter.

Widder freuen sich über tolle Erfolge

Glückwunsch lieber Widder! Im Mars-Jahr 2023 regiert Ihr Herrscherplanet und segnet Sie mit viel Energie und Tatkraft. Diese lässt sich vor allem für Ihre Karriere nutzen. Ob freiberuflich oder festangestellt, Sie sind ein absoluter Vollprofi auf Ihrem Gebiet und sorgen für großartige Erfolge. Sie machen sich einen Namen, steigern die Gewinne und können hilfreiche Kontakte knüpfen, die Sie weiter voranbringen werden.

Doch auch in der Liebe freuen sich Partnersuchende über vielversprechende Begegnungen. Vor allem vom 11. April bis 6. Mai 2022 versprechen die Sterne wunderbare Liebeschancen. Gehen Sie unbedingt aus, wagen Sie etwas Neues und knüpfen Sie Kontakte. Es kann eine besondere Person dabei sein, mit der Sie ihr weiteres Leben planen wollen.

Löwen genießen die Liebe

Ab dem 6.3.2023 weicht Saturn aus einer ungünstigen Position und in der Liebe geht es für Löwen endlich wieder bergauf. Sie strahlen mit der Sonne um die Wette und freuen sich über heiße Flirts und leidenschaftliche Nächte. Single-Löwen können die Vergangenheit endlich ruhen lassen und sich für eine neue Liebe öffnen. Wenn es in der Partnerschaft schon lange kriselt, wird sich 2023 entscheiden, ob Sie gemeinsam an Ihren Problemen arbeiten wollen oder zukünftig lieber getrennte Wege gehen. Scheuen Sie sich nicht mehr davor, die nötigen Schritte zu gehen und achten Sie auf Ihr eigenes Wohlergehen.

Wenn Sie berufliche Veränderungen planen, sollten Sie diese am besten schon am Jahresanfang, in den Monaten Januar bis März, einleiten. Dann gibt Mars Ihnen grünes Licht und alles, wofür Sie hart arbeiten, wird von Erfolg gekrönt sein.

Zwillinge sind besonders einfallsreich

Zwillinge werden im Mars-Jahr mit frischer Energie versorgt und sind daher besonders kreativ. Sie haben viele Ideen und möglicherweise starten Sie mit einem neuen Hobby, das ordentlich Abwechslung in Ihr Leben bringt. Auch in Beziehungen bringen Sie frischen Wind und bindungsscheue Singles haben durch die Mars-Kraft plötzlich den Mut, sich an jemanden zu binden. Aus lockeren Affären und Kontakten kann daher etwas Festes werden. Für manche freiheitsliebenden Zwillinge ist das zuerst etwas ungewohnt, aber sie genießen dann doch schneller als gedacht die Ruhe und den Halt einer festen Bindung.

Im Job verleiht Mars mehr Selbstvertrauen, was zur lang gewünschten Beförderung oder Gehaltserhöhung führen kann. Der Gesundheit zuliebe sollten Sie jedoch darauf achten, sich nicht zu übernehmen und immer wieder kleine Entspannungspausen einzuplanen.

