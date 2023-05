Das Chancen-Horoskop für das Sternzeichen Schütze

Manchmal rücken Sie leider weit ab von anderen Menschen, in die Höhen Ihrer etwas abgehobenen Ideale. Die Venus und die Sonne in einem traumhaften Trigon zu Ihnen öffnen Sie, geben Ihnen eine warme, sanfte Ausstrahlung und ein geselliges Wesen, das Sie die Menschen für sich einnehmen lässt. Sie werden zum spirituellen Lehrer, zum liberalen klugen Geist, dem man zuhört, den man braucht, von dem man lernt.

Ihre zweite Chance: Vielleicht waren Sie bislang zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Mit dem beschäftigt, was Ihr großes Wissen ausmacht, um Ihrer Berufung , Ihrem Lebenssinn wirklich folgen zu können. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, auf Ihrer inneren Weisheit, gleichzeitig auf Ihrer enormen Begeisterungsfähigkeit eine neue Existenz aufzubauen. Sie müssen nur Ihre Komplexe, Ihre tiefen Selbstzweifel besiegen, die Sie sich selbst beigebracht haben.

Was muss ich tun für mein Glück? Was ist Ihr Traum? Was ist Ihr Lebensziel, das Sie zur Seite geschoben haben, das Sie nicht einmal Ihrer besten Freundin beichten? Genau das ist Ihre Chance. Es gibt keine zu höheren Ziele. Es gibt nur zu große Ängste.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze!