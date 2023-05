Das Chancen-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion

Die Verbindung zwischen der Venus und der Sonne macht auch Ihr manchmal etwas provokantes Wesen weicher, versöhnlicher. Sie wirken gesellig, gehen auf die Menschen ungewohnt offen zu – obwohl Sie nicht unter dem direkten Einfluss der Konstellation stehen. Ihre derzeitige umgängliche Art öffnet Ihnen ganz neue Chancen für Ihre Talente , die bislang vielleicht in Ihnen schlummerten. Sie bündeln in sich starke Seelenkräfte, analytische Gaben, die Sie tief in die Menschen blicken lassen, auch Heilkräfte, die Sie bisher vielleicht selbst verkannt haben.

Ihre zweite Chance: Sie fühlen jetzt einen Optimismus, eine Zuversicht in sich, die sich nicht von Rückschlägen, von Mangel an Anerkennung einschüchtern lässt. Diese Stimmung, diese innere Selbstsicherheit, die normalerweise tiefe Zweifel einschränkt, kann Sie zum großen Erfolg führen, Ihr Leben vollkommen verändern.

Was muss ich tun für mein Glück? Gehen Sie aus sich heraus, öffnen Sie sich den Menschen, die Sie dringend brauchen, Ihren klugen Rat brauchen, Ihre magischen Kräfte brauchen. Wenn Sie Ihr tiefes Misstrauen überwinden, sind Sie bereits den ersten Schritt gegangen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion!