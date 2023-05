Das Chancen-Horoskop für das Sternzeichen Waage

Fühlen Sie sich wie unter einem Regenguss des Glücks, wie in einem Sturm, der Ihr Leben vollkommen verändern kann – zum Guten wenden kann. Venus und die Sonne in aufrüttelnder Opposition, die Ihnen eine betörende, sinnliche Ausstrahlung gibt, der niemand widerstehen kann. Und dazu auch noch Jupiter in einem beflügelnden Sextil, was Ihnen viele Glücksmomente zuspielen wird. Einziges Problem: Sie neigen zu übertriebenen Glückserwartungen. Bauen Sie auf sich selbst und nicht auf Lotto .

Ihre zweite Chance: Das himmlische Geldgeschenk ist möglich, aber nicht alles, nicht die Voraussetzung, um Ihr Leben endgültig zu wenden. Sie haben enorme kreative Talente. Wie Ihre stilsichere Raumgestaltung. Ihr Sinn für Mode, Farben, Schmuck. Nutzen Sie diese große Gabe. Wenn Sie bislang enttäuscht wurden, wird sich jetzt eine ganz neue Möglichkeit eröffnen. Einfach zupacken!

Was muss ich für mein Glück tun? Was Sie fühlen, was Sie können. Venus bringt jetzt Ihre Kreativität auf einen Höhepunkt. Sie glänzen damit, strahlen, überzeugen. Wenn Sie spüren, einen eigenen Laden eröffnen zu wollen, tun Sie es.

