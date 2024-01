Das chinesische Monatshoroskop im Februar 2024 für alle Sternzeichen!

Der Februar ist der kürzeste Monat des Jahres und hält dennoch ein wichtiges Ereignis für uns bereit: Das chinesische Neujahr! Am 10. Februar 2024 ist es so weit und es erfolgt der Übergang vom Wasser-Hasen in das Jahr des starken Holz-Drachen.

Der Jahreswechsel bringt den chinesischen Tierkreiszeichen bis zum 28. Januar 2025 ein besonderes Jahr voller neuer Möglichkeiten und Erfolge. Genauere Einblicke in das Jahr des Holz-Drachen erhalten Sie hier im chinesischen Jahreshoroskop für 2024.

Was Ihr chinesisches Sternzeichen konkret im Monat Februar 2024 in den Lebensbereichen Liebe, Beruf und Gesundheit erwartet, können Sie direkt hier in Ihrem chinesischen Monatshoroskop nachlesen.