Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Tiger
Welche Chancen und Prüfungen der Oktober dem Tiger bringt, steht im chinesischen Monatshoroskop.
Liebe
Tiger, die sich in letzter Zeit zu sehr um eigene Belange gekümmert und ihre Partnerschaft vernachlässigt haben, spüren nun die Folgen. Unzufriedenheit und Distanz machen sich breit und Singles fühlen sich einsam. Doch keine Sorge, Sie können gegensteuern! Schon kleine Gesten und mehr gemeinsame Zeit mit Ihrem Herzensmenschen bringen wieder mehr Nähe.
Beruf
Im Job vertreten Sie Ihre Meinung mit Nachdruck und reagieren oftmals zu uneinsichtig, wenn Sie falsch liegen. Bleiben Sie offen für andere Sichtweisen, sonst könnten im Oktober wertvolle Sympathien verspielt werden und Rückschläge drohen. Dafür stehen Ihre Chancen beim Glücksspiel nicht schlecht, denn ein kleiner Gewinn könnte Sie überraschen.
Gesundheit
Oft neigen Sie dazu, gesundheitliche Warnsignale zu ignorieren und Arztbesuche aufzuschieben. Im Oktober aber nehmen Sie Ihre Gesundheit endlich ernst: Sie planen wichtige Termine und achten mehr auf Ihr Wohlbefinden. So starten Sie fit und gestärkt in die kältere Jahreszeit.
Artikelbild und Social Media: Collage mit Smileus/iStock und Astrowoche.de