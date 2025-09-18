Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Tiger

Tiger, die sich in letzter Zeit zu sehr um eigene Belange gekümmert und ihre Partnerschaft vernachlässigt haben, spüren nun die Folgen. Unzufriedenheit und Distanz machen sich breit und Singles fühlen sich einsam. Doch keine Sorge, Sie können gegensteuern! Schon kleine Gesten und mehr gemeinsame Zeit mit Ihrem Herzensmenschen bringen wieder mehr Nähe.