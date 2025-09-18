präsentiert von WUNDERWEIB.de
Chinesisches Monatshoroskop

Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Affe

Aus der Serie: Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!

Wie wird der Oktober 2025 für das Sternzeichen Affe? Das erfahren Sie im chinesischen Monatshoroskop.

Das Sternzeichen Affe umgeben von buntem Herbstlaub im Wald
Liebe

Fühlen Sie sich missverstanden oder sind Sie mit Ihrem Schatz unzufrieden? Dann suchen Sie lieber das offene Gespräch, anstatt sich zurückzuziehen oder gereizt zu reagieren. Mit etwas Einfühlungsvermögen und ehrlicher Kommunikation lassen sich Missverständnisse rasch aus dem Weg räumen.

Beruf

Mit Besserwisserei oder sarkastischen Bemerkungen erreichen Sie derzeit wenig, lieber Affe. Achten Sie stattdessen auf einen wertschätzenden Ton und treten Sie bei Forderungen etwas kürzer. Andernfalls könnten Sie sich in diesem Monat selbst Steine in den Karriereweg legen.

Gesundheit

Nehmen Sie körperliche Beschwerden ernst und schieben Sie einen Arztbesuch nicht länger auf. Hören Sie auf die Signale Ihres Körpers – eine gründliche Untersuchung sorgt für Klarheit. Ausreichend Schlaf und kleine Auszeiten helfen Ihnen zusätzlich, Ihre Energie zu bewahren und fit zu bleiben.

