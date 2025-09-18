Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Affe
Wie wird der Oktober 2025 für das Sternzeichen Affe? Das erfahren Sie im chinesischen Monatshoroskop.
Liebe
Fühlen Sie sich missverstanden oder sind Sie mit Ihrem Schatz unzufrieden? Dann suchen Sie lieber das offene Gespräch, anstatt sich zurückzuziehen oder gereizt zu reagieren. Mit etwas Einfühlungsvermögen und ehrlicher Kommunikation lassen sich Missverständnisse rasch aus dem Weg räumen.
Beruf
Mit Besserwisserei oder sarkastischen Bemerkungen erreichen Sie derzeit wenig, lieber Affe. Achten Sie stattdessen auf einen wertschätzenden Ton und treten Sie bei Forderungen etwas kürzer. Andernfalls könnten Sie sich in diesem Monat selbst Steine in den Karriereweg legen.
Gesundheit
Nehmen Sie körperliche Beschwerden ernst und schieben Sie einen Arztbesuch nicht länger auf. Hören Sie auf die Signale Ihres Körpers – eine gründliche Untersuchung sorgt für Klarheit. Ausreichend Schlaf und kleine Auszeiten helfen Ihnen zusätzlich, Ihre Energie zu bewahren und fit zu bleiben.
Artikelbild und Social Media: Collage mit Smileus/iStock und Astrowoche.de