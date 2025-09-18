Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Pferd
Wie geht es dem Pferd im Oktober? Das chinesische Monatshoroskop weiß es.
Liebe
Die Luft um Sie und Ihren Schatz herum knistert und Sorgen gehören der Vergangenheit an. Pferde können diesen goldenen Liebesherbst in vollen Zügen genießen und sich über zahlreiche Glücksmomente freuen. Ihr Herz hat lange nicht mehr so wild geklopft und Sie strahlen vor Glück.
Beruf
Sie kommen wunderbar mit anderen klar und vermitteln sogar zwischen den Fronten. Das liegt an Ihrem sympathischen und fairen Wesen, durch das Sie einfach sehr geschätzt und respektiert werden. Gut möglich, dass dies auffällt und man Ihnen jetzt eine Führungsposition anbietet. Nehmen Sie das Angebot an?
Gesundheit
Die robuste Gesundheit lässt Pferde auch im Oktober nicht im Stich. Sie strotzen vor Ausdauer und Kraft und können bei sportlichen Aktivitäten sogar neue Bestleistungen erzielen. Beeindruckend!
