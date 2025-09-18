präsentiert von WUNDERWEIB.de
Chinesisches Monatshoroskop

Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Schlange

Kimberly Harfst - Foto: kimberly-harfst-autorenprofil
Kimberly Harfst, Online-Redakteurin für Astrologie-Themen
Aus der Serie: Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!

Schlangen dürfen sich laut chinesischem Monatshoroskop auf einen fantastischen Oktober freuen!

Das Sternzeichen Schlange umgeben von buntem Herbstlaub im Wald
Foto: Collage mit Smileus/iStock und Astrowoche.de
Liebe

Sie sind aufgeweckt und fröhlich und mit ihrer guten Laune stecken Sie Ihr Gegenüber mühelos an. In Partnerschaften blüht die Liebe auf, gemeinsame Unternehmungen entfachen das Feuer neu. Auch Single-Schlangen wirken jetzt besonders anziehend und glänzen mit originellen Date-Ideen. Sie hinterlassen Eindruck!

Beruf

Gerade im Verkauf und Handel zeigen Sie sich als echtes Genie und sind eine wertvolle Bereicherung für Ihr Team. Jetzt haben Sie die Chance, sich einen Namen zu machen und die Karriere voranzutreiben! Von riskanten Investitionen und Glücksspiel sollten Sie jedoch lieber die Finger lassen, es drohen Verluste.

Gesundheit

Im Oktober sprühen Schlangen nur so vor Energie und sind ständig unterwegs, von einem Event zum nächsten. Ihre Power ist beeindruckend, und Krankheiten haben kaum eine Chance – vorausgesetzt, Sie achten weiterhin gut auf sich selbst.

Video: Glutamat

Artikelbild und Social Media: Collage mit Smileus/iStock und Astrowoche.de

