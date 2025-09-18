Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Ziege
Was die Ziege im Oktober 2025 glücklich macht und welche Highlights warten, weiß das chinesische Monatshoroskop.
Liebe
Ihrer erotischen Anziehungskraft kann man sich im Oktober nicht entziehen, liebe Ziege! Ob Sie es drauf anlegen oder nicht, Sie werden schnell zum Mittelpunkt des Geschehens, egal, wo Sie sich aufhalten. Das garantiert Ihnen einen ereignisreichen Liebesmonat, in dem es Einladungen, Komplimente und süße Überraschungen gibt.
Beruf
Sie glänzen mit Tatkraft und Entschlossenheit. Für andere sind Sie wie ein sicherer Anker, auf den Verlass ist, und Ihr Gespür fürs Geschäft ist obendrauf unschlagbar. Was für tolle Möglichkeiten, um in diesem Monat ganz weit nach oben zu kommen, liebe Ziege.
Gesundheit
Die kühle Herbstluft schreckt Sie nicht ab, denn Ihr Bewegungsdrang ist größer und Sie verbringen gern viel Zeit in der Natur. Frischluft ist einfach Ihr Lebenselixier! Planen Sie nur trotzdem Ruhepausen ein und nehmen Sie ausgewogene Mahlzeiten zu sich, das erhält Ihre Energie.
Artikelbild und Social Media: Collage mit Smileus/iStock und Astrowoche.de