Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Ziege

Ihrer erotischen Anziehungskraft kann man sich im Oktober nicht entziehen, liebe Ziege! Ob Sie es drauf anlegen oder nicht, Sie werden schnell zum Mittelpunkt des Geschehens, egal, wo Sie sich aufhalten. Das garantiert Ihnen einen ereignisreichen Liebesmonat, in dem es Einladungen, Komplimente und süße Überraschungen gibt.