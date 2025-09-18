Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Hase
Was hält der Oktober für den Hasen bereit? Das chinesische Horoskop weiß es.
Liebe
Diesen Monat wird es in der Liebe für Hasen besonders schön: Sie genießen Harmonie pur und viele glückliche Momente. Sie fühlen sich geborgen, können sich fallenlassen und ganz offen über Ihre Gefühle sprechen.
Beruf
Im Job stehen die Chancen gut, dass Sie Ihre Interessen durchsetzen und mit Ihren Ideen überzeugen. Es lohnt sich jetzt, noch einmal richtig Gas zu geben, denn im Oktober könnten sich neue Türen öffnen und Möglichkeiten ergeben. Auch finanziell entspannt sich die Lage endlich wieder, sodass Sie sich sogar eine kleine Freude gönnen können.
Gesundheit
Hasen fühlen sich fit und kommen entspannt durch den Monat. Falls Ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, bringen vor allem kulturelle Unternehmungen oder Ausflüge in die Natur neue Energie. Schnappen Sie sich doch eine liebe Begleitung, gemeinsam macht das Leben gleich noch mehr Spaß!
