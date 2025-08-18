Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Affe
Sind Sie neugierig, wie Sie Ihr Umfeld im September mit Witz und Charme begeistern, lieber Affe? Finden Sie es heraus!
Liebe
Die Liebe erleben Sie ausgesprochen ausgelassen und unbeschwert. Sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, gewinnen schnell die Herzen anderer und dürfen sich über viel Zuneigung freuen. Wer zuvor eine schwierige Phase durchlebt hat, spürt jetzt neuen Zusammenhalt und findet endlich zueinander.
Beruf
Dank ihres Engagements in den vergangenen Monaten dürfen sich Affen im September ein Stück weit zurücklehnen. Ihre Arbeit sollten Sie zwar nicht komplett ruhen lassen, aber es ist absolut in Ordnung, einmal nicht konstant Vollgas zu geben und sich bewusst über Ihre Leistungen zu freuen.
Gesundheit
Geselligkeit tut Ihnen jetzt besonders gut und macht Sie glücklich. Achten Sie aber darauf, sich nicht zu verausgaben und sich stets etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. Wenn Sie eine gute Balance zwischen Vergnügen und Erholung finden, dann bleibt Ihre Energie Ihnen noch lange erhalten.
Artikelbild und Social Media: Collage mit Janoka82/iStock und Astrowoche.de