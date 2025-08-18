Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Hase
Neugierig, wie Sie der Spätsommer beflügelt, lieber Hase? Finden Sie heraus, was der September 2025 für Sie bereithält.
Liebe
Im Spätsommer erblüht Ihre Lebensfreude und das wirkt sich auch auf Ihr Liebesleben aus. Singles sind in Flirtstimmung und verstehen es, mit Ihrem Charme zu punkten und andere zu verführen. Wer sich nach einer festen Partnerschaft sehnt, kann jetzt fündig werden. Liierte Hasen genießen die Nähe zu Ihrem Herzblatt und auch in der Erotik kommt keine Langeweile auf. Sie sind sehr leidenschaftlich und genießen sinnliche Momente.
Beruf
Hasen können sich nach einer intensiven Phase etwas zurücklehnen und durchatmen. Ihre Pflichtaufgaben sind schnell erledigt und alte Projekte lassen sich abschließen. Damit finden Sie die Zeit, sich neu inspirieren zu lassen und kreative Ideen zu entwickeln.
Gesundheit
Die letzten Sommertage laden Sie dazu ein, Zeit an der frischen Luft zu verbringen und das Leben zu genießen. Kleinere gesundheitliche Beschwerden verschwinden wie von selbst und Sie sind innerlich ausgeglichen und können gestärkt in den Herbst starten.
