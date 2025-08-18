präsentiert von WUNDERWEIB.de
Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Drache

Kimberly Harfst - Foto: kimberly-harfst-autorenprofil
Kimberly Harfst, Online-Redakteurin für Astrologie-Themen
Aus der Serie: Das chinesische Monatshoroskop im September 2025: Ihre Chancen für Liebe, Beruf und Gesundheit

Sie brauchen im September mehr Ruhe und müssen Klarheit erlangen, lieber Drache. Alles Wichtige verraten wir hier.

Das Sternzeichen Drachen vor einer Berglandschaft
Foto: Collage mit Janoka82/iStock und Astrowoche.de
Liebe

Im Liebesleben der Drachen geht es turbulent zu. Es warten emotionale Herausforderungen und Hürden, die überwunden werden müssen. Auch verdrängte Gefühle für eine bestimmte Person können plötzlich wieder auftauchen und Sie verwirren. Versuchen Sie, ruhig zu bleiben und Ihre Gedanken zu sortieren. Bei wichtigen Entscheidungen hilft Ihnen Ihr Bauchgefühl.

Beruf

Bleiben Sie offen für Veränderungen und ruhen Sie sich nicht auf gewohnten Routinen aus, lieber Drache. Im September lohnt es sich, neue Wege zu gehen und sich auszuprobieren, um ans gewünschte Ziel zu kommen. Ihre Kolleg*innen unterstützen Sie gern in Ihren Vorhaben.

Gesundheit

Es herrscht viel Trubel und das kostet Sie enorm Kraft, lieber Drache. Umso wichtiger ist es, gegen den Alltagsstress zu arbeiten und sich auch mal etwas Gutes zu tun. Erlauben Sie sich, auf Ihre Bedürfnisse zu achten, und ziehen Sie sich auch mal zurück. Es ist nicht verkehrt, sich selbst mal eine Freude zu machen. Erfüllen Sie sich einen Herzenswunsch!

Artikelbild und Social Media: Collage mit Janoka82/iStock und Astrowoche.de

Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Hase
Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Schlange
