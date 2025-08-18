Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Tiger
Was bringt der September für Sie, lieber Tiger? Lassen Sie sich überraschen, welche Abenteuer und Erfolge der Monat bereithält.
Liebe
Paare erleben im September eine belebende Zeit und bringen frischen Wind in ihre Beziehung. Mit gemeinsamen Unternehmungen sorgen Sie für unvergessliche Momente und stärken Ihre Verbundenheit. Auch Single-Tiger haben Lust auf Neues. Sie sind offen für aufregende Abenteuer und lassen sich gerne auf spontane Begegnungen ein, die das Herz höherschlagen lassen.
Beruf
Lieber Tiger, Ihre Bemühungen werden jetzt endlich mit Erfolg belohnt. Sie erhalten reichlich Lob, Anerkennung und sogar mit den Finanzen geht es bergauf. Der Erfolg sollte Ihnen aber nicht zu Kopf steigen, das macht unkonzentriert und führt schnell zur Selbstüberschätzung. Genießen Sie die guten Momente, aber blieben Sie weiterhin fleißig.
Gesundheit
Die positive Energie, die der Monat bringt, macht sich auch in Ihrem Wohlbefinden bemerkbar. Sie stecken voller Energie und sind gerne und viel unterwegs. Bewegung an der frischen Luft, kleine Auszeiten und bewusste Genussmomente helfen dabei, die Balance zwischen Action und Erholung zu halten.
