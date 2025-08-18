Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Schlange
Sind Sie bereit für inspirierende Begegnungen, liebe Schlange? Erfahren Sie, wie der September Sie bereichert.
Liebe
Sie zeigen Ihre Liebe gern mit kleinen Überraschungen und herzlichen Worten. Diesen liebevollen Umgang erhalten Sie auch zurück und Ihre Partnerschaft kennt in diesem Monat keine Sorgen. Singles wird hingegen der Wert von wahrer Freundschaft noch bewusster und sie pflegen eifrig ihre Kontakte. Auch ein alter Konflikt kann somit bereinigt werden.
Beruf
Als Schlange sprühen Sie im September nur so vor Ideen und möchten vieles anstoßen und angefangene Arbeiten sinnvoll weiterentwickeln. Doch dafür müssen Sie den Überblick behalten und Ihre Kräfte klug einteilen. Immerhin wollen Sie doch bis zum Jahresende durchhalten, oder? Wenn Sie Ihre Gedanken strukturieren und überlegt handeln, können Sie es jetzt weit bringen.
Gesundheit
Damit der Kopf bei all den Plänen nicht überquillt, sollten Sie im September auf ausreichend Entspannung achten. Ruhige Momente, beispielsweise durch regelmäßige Spaziergänge, Achtsamkeitsübungen oder mit einem guten Buch helfen dabei, wieder zu sich zu finden und Kräfte zu sammeln.
