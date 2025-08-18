präsentiert von WUNDERWEIB.de
Chinesisches Monatshoroskop

Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Pferd

Aus der Serie: Das chinesische Monatshoroskop im September 2025: Ihre Chancen für Liebe, Beruf und Gesundheit

Wie viel Schwung bringt Ihnen der neue Monat, liebes Pferd? Lesen Sie, wo Sie im September Ihr Glück finden können.

Das Sternzeichen Pferd vor einer Berglandschaft
Liebe

Pferde-Geborene finden im September Geborgenheit durch gemeinsame Zeit mit vertrauten Menschen. Kleine Ausflüge, spontane Treffen mit Freund*innen oder ein gemütlicher Abend zu zweit helfen Ihnen, zur Ruhe zu kommen und sich wohlzufühlen. Wie gut, dass es da jemanden gibt, auf den Sie sich hundertprozentig verlassen können.

Beruf

Sie starten schwungvoll in den Monat und wollen so viel gleichzeitig erledigen, dass Ihnen schnell die Übersicht verloren geht. Bleiben Sie fokussiert, setzen Sie sich realistische Ziele und lassen Sie sich ruhig mal helfen. Spätestens am Monatsende kommt dann endlich wieder Ordnung ins Chaos.

Gesundheit

Allem Stress zum Trotz bleiben Sie im September fit und stecken voller Energie. Die letzten Sommertage laden Sie dazu ein, draußen aktiv zu werden. Egal ob beim Joggen, Radfahren oder einem Spaziergang am Abend, Bewegung tut Ihnen gut und schenkt Ihnen Glücksgefühle.

