Das Engeltarot für das Sternzeichen Krebs für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Die Engeltarotkarte für Krebse verrät, was Sie in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025 erwartet!
Camael – Glück
Haben Sie sich schon einmal bewusst gemacht, welche Eigenschaften Ihnen an sich selbst nicht so sehr gefallen? Nun ist es Zeit, sich dieser Eigenschaften anzunehmen und sie vielleicht sogar zu reduzieren oder ganz abzustellen. Einen Versuch ist es wert und die Zeit ist gerade günstig. Mithilfe von Camael stellt sich dann sehr schnell Zufriedenheit und Glück ein. Er macht Ihnen bewusst, was Sie schon länger belastet und was Sie vielleicht sogar verdrängt haben. Lösen Sie sich von diesem Ballast!
