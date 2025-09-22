Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Krebs: Gemütlichkeit und Harmonie

Dieser Herbst wird für Sie vielleicht nicht besonders ereignisreich, lieber Krebs, aber dafür können Sie sich in Ruhe sammeln, Ihre Gedanken sortieren und das Jahr Revue passieren lassen. Im Sommer hat sich viel getan und daher ist diese kleine Pause vor dem Jahreswechsel wahrscheinlich auch nichts, was Sie besonders traurig macht. Ein positives Grundrauschen, das Ihnen vor allem Ihr Herrscherplanet der Mond beschert, spüren Sie dennoch in allen Lebensbereichen. Vergebene Krebse genießen ein paar harmonische Wochen mit Ihrem Schatz. Singles begeben sich entweder auf die Suche nach einem*einer Kuschelpartner*in, oder machen es sich alleine in Ihren vier Wänden gemütlich. Im Job kommen Sie gut voran, ohne das mit einer großen Umstellung zu rechnen ist. Und gesundheitlich sollte ebenfalls alles gutgehen, sofern Sie auf Bewegung und eine ausgewogene Ernährung achten. Insgesamt ist alles im grünen Bereich und vor Ihnen liegen ein paar gemütliche Herbstwochen. Was will man mehr?

Ihr Glückstag im Herbst:

29. November 2025: Merkur wird an diesem Tag wieder direktläufig! Das lässt jedes Sternzeichen aufatmen, auch Krebse wie Sie. Da Sie Harmonie sehr schätzen und als empathisches Wasserzeichen auch immer spüren, wenn es Ihren liebsten nicht gut geht, freuen Sie sich über diese guten Nachrichten sehr.